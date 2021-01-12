قوات النظام تستهدف بالقذائف والرشاشات الثقيلة مواقع في سهل الغاب وجبل الزاوية

قصفت قوات النظام صباح اليوم الثلاثاء، مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالقذائف والرشاشات الثقيلة بعد منتصف ليل أمس، أماكن في العنكاوي والعمقية وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية. فيما حلقت طائرات استطلاع في أجواء منطقة “خفض التصعيد”.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن الفصائل استهدفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام في معسكر جورين بريف حماة الشمالي الغربي، وقرية معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، ورصد المرصد السوري قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام، على مواقع الفصائل في قرية البارة ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.