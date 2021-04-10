قوات النظام تستهدف بالقذائف والرشاشات بلدات وقرى في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت وفجر اليوم، تجدد القصف البري على منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وفليفل وبينين وأماكن أخرى بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لاستهدافها بالرشاشات الثقيلة، أماكن في العنكاوي وقليدين بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي، دون أنباء عن إصابات، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في أطراف مدينة أريحا جنوبي إدلب، وأماكن أخرى في البارة بجبل الزاوية، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وأطراف كنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الأول الخميس، استشهاد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتين اثنتين، استشهدوا جميعاً جراء مجزرة ارتكبتها قوات النظام باستهدافها سيارة في منطقة الناجية بريف جسر الشغور غربي إدلب، بصاروخ موجه.