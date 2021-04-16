 قوات النظام تستهدف بالقذائف والرشاشات مناطق في سهل الغاب وجبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في أطراف كنصفرة والبارة وفليفل وبينين وسفوهن ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط استهدافها بالرشاشات الثقيلة لمحاور التماس في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل اثنين من عناصر “الجبهة الوطنية” للتحرير، وإصابة آخر، جراء انفجار لغم أرضي بهما، على أحد محاور القتال مع قوات النظام في منطقة البارة التابعة لجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، أن دوي انفجار عنيف ضرب مدينة إدلب، ناجم عن استهداف جوي من قبل طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت آلية تابعة لإحدى الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة، وذلك غرب مدينة إدلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن الخسائر البشرية حتى اللحظة، كما ترد معلومات عن هوية المستهدفين.