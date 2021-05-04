قوات النظام تستهدف بصاروخ موجه آلية للتركستان في سهل الغاب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، استهداف قوات النظام لسيارة عسكرية تابع للحزب الإسلامي التركستاني، بصاروخ موجه على محور القرقور، ما أدى لإصابة اثنين من التركستان بجراح بالإضافة لأضرار مادي.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن قوات النظام جددت قصفها البري على ما يعرف بمنطقة “بوتين-أردوغان”، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، استهداف قوات النظام بقذائف المدفعية، مناطق في قسطون وزيزون والزيادية بريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما شهدت محاور التماس جنوبي إدلب، ومحور ميزناز-كفرنوران غربي حلب، استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة بين قوات النظام والفصائل العاملة في المنطقة، ولا أنباء عن إصابات.

وأشار نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الاثنين، إلى سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات النظام على مناطق في سفوهن ومحيطها والبارة وأطرافها وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة محاور التماس مع الفصائل في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.