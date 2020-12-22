قوات النظام تستهدف بصاروخ موجه سيارة مدنية في سهل الغاب شمال غربي حماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف قوات النظام لسيارة مدنية بصاروخ موجه في محيط قرية القرقور بسهل الغاب ضمن الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة، مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، هدوءاً حذراً يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان” وذلك منذ منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وحتى اللحظة، على خلفية الأحواء الجوية التي تشهدها المنطقة من أمطار، فيما تخلل الهدوء استهدافات متبادلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل من طرف وقوات النظام من طرف آخر على محاور التماس ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على محور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحيط قرية الزيارة بسهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، وبلدة كنصفرة والفطيرة وسفوهن ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بعدة قذائف مدفعية وصاروخية مواقع قوات النظام على محاور مدينة كفرنبل و قرية حزارين جنوب إدلب.