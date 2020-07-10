قوات النظام تستهدف بعشرات القذائف الصاروخية محاور في جبل التركمان شمالي اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام، عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، مستهدفة محاور الصراف وعين عيسى واليمضية والزيتونة والكبينة وشمير فوقاني وكلز في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، كما استهدفت قوات النظام أيضاً بالقذائف الصاروخية، مناطق في قرية القاهرة بريف حماة الشمالي الغربي، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، شهدتها محاور في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وتركزت الاشتباكات على محور القاهرة والمنارة، ترافقت مع قصف عنيف واستهدافات متبادلة، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف الجانبين، وسط معلومات عن قتلى.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن تعزيزات عسكرية ضخمة تضم جنود وآليات ثقيلة تابعة للفيلق الخامس المدعوم من قِبل روسيا، وصلت إلى محاور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع ذلك تشهد مناطق جبل الزاوية قصفاً صاروخياً مكثفاً خلال الأيام الأخيرة المنصرمة.