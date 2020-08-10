قوات النظام تستهدف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في أرياف إدلب وحماة واللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، قصفاً مكثفاً بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، تنفذه قوات النظام على مناطق في كل من دير سنبل وكنصفرة والحلوبة و ومحيط البارة والفطيرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ودوير الأكراد والسرمانية بسهل الغاب شمال غرب حماة، بالإضافة لمحاور في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن الفصائل المتمركزة في جبل حارم، استهدفت بالرشاشات الثقيلة، طائرة استطلاع مجهولة كانت تحلق في أجواء المنطقة الحدودية مع لواء إسكندرون على علو منخفض.

وشهدت الأيام الفائتة تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع مذخرة يعتقد أنها تابعة لـ”التحالف الدولي” في أجواء ريفي إدلب وحلب.