قوات النظام تستهدف بعشرات القذائف الصاروخية مناطق في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام، عبر عشرات القذائف الصاروخية مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة ومناطق أُخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

فيما قصفت قوات النظام صباح اليوم الأربعاء، مناطق في الزيارة وتل واسط بسهل الغاب شمال غربي حماة، والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، في حين دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر، على محور الهباطة بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.