قوات النظام تستهدف بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بأكثر من 110 قذيفة صاروخية منذ الصباح

تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي على الريف الإدلبي، حيث استهدفت منذ صباح اليوم الاثنين، بأكثر من 110 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في البارة وديرسنبل وكنصفرة وفليفل والفطيرة بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، وسقطت أكثر من 60 قذيفة منها على بلدة الفطيرة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفاً صاروخياً متجدداً، نفذته قوات النظام مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطراف البارة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولم ترد معلومات عن إصابات إلى الآن.