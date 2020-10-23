قوات النظام تستهدف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية بأكثر من 120 قذيفة صاروخية ومدفعية

صعدت قوات النظام السوري من قصفها الصاروخي صباح اليوم الجمعة، على بلدة كنصفرة الواقعة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت البلدة بأكثر من 120 قذيفة صاروخية ومدفعية، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري فجر وصباح اليوم الجمعة، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام، على أماكن في بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، في إطار الخروقات اليومية الاعتيادية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، على صعيد متصل استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في كفرنبل جنوبي إدلب.

كما كان المرصد السوري وثق أمس الخميس، استشهاد مواطن جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على منطقتي البارة وكنصفرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، والذي تسبب أيضاً بوقوع 5 إصابات في صفوف المدنيين أثناء عملهم في جني محصول الزيتون.