قوات النظام تستهدف بنحو 140 قذيفة أكثر من 10 مناطق ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

جددت قوات النظام قصفها البري على منطقة “خفض التصعيد”، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، أكثر من 140 قذيفة صاروخية ومدفعية أطلقتها قوات النظام، استهدفت خلالها بينين والرويحة ومحيط سرجة وكنصفرة والبارة والفطيرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي وقليدين في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وشمروان وسلور بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري أمس الأول، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في بينين ومجدليا وكنصفرة والبارة وفليفل والفطيرة جنوبي إدلب، وخربة الناقوس والمنصورة ومحيطها بسهل الغاب شمال غربي حماة، ما أدى لاندلاع النيران في أراضي زراعية في سهل الغاب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.