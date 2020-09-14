قوات النظام تستهدف بنحو 200 قذيفة صاروخية ومدفعية بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي المكثف على بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، حيث ارتفع إلى أكثر من 190 تعداد القذائف الصاروخية والمدفعية، التي أطلقتها قوات النظام منذ الصباح، مستهدفة مناطق في كنصفرة وكفرعويد والفطيرة وسفوهن وفليفل، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن الهدوء الحذر ساد منطقة “بوتين – أردوغان” منذ منتصف ليل أمس وحتى صباح اليوم، حيث جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على جبل الزاوية، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ومحيط كفرعويد وفليفل، في حين عمدت القوات التركية إلى قصف مواقع لقوات النظام على محاور ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسط معلومات عن خسائر بشرية.