قوات النظام تستهدف تلال كبانة بريف اللاذقية وتجدد قصفها المدفعي على ريفي حماة وإدلب

جددت قوات النظام قصفها بالمدفعية الثقيلة على ريفي حماة وإدلب، حيث طال القصف قرية دوير الأكراد بريف حماة الغربي، وقرية الفطيرة ومواقع أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

كما استهدفت بوابل من القذائف المدفعية، تمركزات الفصائل في تلال كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة “خفض التصعيد” قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وصباح اليوم، قصفًا صاروخيًا نفذته قوات النظام على مناطق في كنصفرة والبارة وفليفل وبينين والفطيرة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومحيط قليدين والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، كما شهدت بلدة كنصفرة بجبل الزاوية قصفًا مكثفًا.