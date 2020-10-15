قوات النظام تستهدف سيارة عسكرية لـ”فيلق الشام” على المحاور الغربية لريف حلب.. تزامنا مع قصف صاروخي وتحليق للاستطلاع الروسي في أجواء جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف سيارة عسكرية لـ”فيلق الشام”على طريق تديل – كفرتعال بصاروخ موجه من قِبل قوات النظام المتمركزة في معمل الزعتري بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر وصباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً متجدداً تنفذه قوات النظام على مناطق في تل الكبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ومناطق أخرى في بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بدورها الفصائل تنفذ قصفاً متقطعاً على مواقع قوات النظام جنوبي إدلب، ولم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، إصابة عدد من المواطنين بقصف مدفعي نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف بلدة آفس شرق مدينة إدلب.