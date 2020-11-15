قوات النظام تستهدف صيادين على ضفة نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق عناصر من قوات النظام المتواجدين في منطقة السيال النار تجاه صيادين على ضفة نهرالفرات في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابتهما بجروح أحدهم بحالة خطيرة بطلق في الصدر.

وكانت طائرات “التحالف الدولي” قد قصفت، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في بلدة القورية على ضفة نهر الفرات، بعد أن استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة وقذائف “أربيجي”، نقطة لـ”قوات الدفاع الذاتي” التابع لـ”قسد” في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري رصد، في 25 أيلول/سبتمبر الفائت، سقوط عدة قذائف “هاون” بالقرب من نقطة لـ”الدفاع الذاتي” التابع لـ”قسد” في قرية الدحلة بريف دير الزور.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قوات النظام المتمركزة في الضفة الأخرى لنهر الفرات أطلقت تلك القذائف، بينما ردت “قسد” باستهداف مواقع مصادر النيران.