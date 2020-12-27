قوات النظام تستهدف قرية في جبل الزاوية بأكثر من 45 قذيفة صاروخية ومدفعية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام على قرية الفطيرة بجبل الزاوية، حيث استهدفت القرية بأكثر من 45 قذيفة صاروخية ومدفعية، كما قصفت بعد منتصف الليل أماكن في الزيارة والقرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسفوهن وكنصفرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في أطراف قرية آفس بريف إدلب الشرقي.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، استشهاد 5 مدنيين في مجزرة نفذتها قوات النظام بسهل الغاب شمال غربي حماة، وذلك باستهدافها صباح اليوم، بصاروخ موجه آلية وجرار زراعي لمزارعين في قرية الزقوم بسهل الغاب، وذلك من مواقعها في قرية طنجرة بالمنطقة ذاتها، يذكر أن الشهداء من قرية اللج بريف إدلب.