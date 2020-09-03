قوات النظام تستهدف محاور ضمن جبلي الأكراد والتركمان وتجدد قصفها على ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الخميس، تجدد القصف الصاروخي المكثف، من قبل قوات النظام على مناطق في الفطيرة وسفوهن وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وسط قصف مماثل استهدف محاور ضمن جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أن قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل وجبل الأربعين ومحيط أريحا وكنصفرة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، كما شهدت محاور بريف حلب الغربي، قصف واستهدافات متبادلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، وسط معلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين.