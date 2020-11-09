قوات النظام تستهدف محيط نقطة تركية غربي مدينة سراقب ضمن محافظة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط عدة قذائف صاروخية، أطلقتها قوات النظام على محيط النقطة التركية الواقعة في قرية معارة عليا غربي مدينة سراقب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، على صعيد متصل، قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، كما جددت قوات النظام قصفها البري على مناطق بريفي إدلب الشرقي والجنوبي، بالإضافة لمحاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وجددت قوات النظام السوري قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، وصباح اليوم، على مناطق في ريفي حماة وإدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية أماكن في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وأماكن أخرى في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن إصابات إلى الآن.