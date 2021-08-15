قوات النظام تستهدف مواقع الفصائل الموالية لتركيا.. والقوات التركية تقصف مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية

محافظة حلب : قصفت القوات التركية المتمركزة في “غصن الزيتون” و”درع الفرات” بالأسلحة الثقيلة، قرية صوغناكة والحرش في ناحية شيراوا بريف عفرين شمالي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، بعد قصف قوات النظام السوري صباح اليوم، قرية فافرتين بناحية شيراوا الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة من تمركزاتها في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي.

مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، أمس، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها، نفذت قصفًا مدفعيًا طال قرى وبلدات مرعناز و كشتعار وقلعة الشوارغة والشوارغة وحرش قرية صوغانكه وطات مراش ومحيط قرية الزيارة وبلدة دير جمال بناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب.

كما ردت قوات تحرير عفرين على مصادر القصف واستهدفت بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة محيط قرية كيمار ومحيط المشفى الوطني، حيث يتواجد هناك قاعدة عسكرية تركية.