قوات النظام تستهدف مواقع الفصائل شرقي إدلب.. وتجدد القصف البري على خطوط إمداد محاور سهل الغاب

استهدفت قوات النظام بالمدفعية، تجمعات الفصائل على محور قرية آفس شرقي مدينة إدلب، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

على صعيد متصل، جددت قوات النظام البرية قصفها بالمدفعية الثقيلة على قرى ومواقع في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، حيث طال القصف خطوط إمداد الفصائل، ومحيط قرى العنكاوي ومحيط الزيارة والسرمانية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، من منطقة “بوتين – أردوغان”، جولة جديدة من القصف البري المكثف بدأتها قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى، حيث استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، وقرى وبلدات في سهل الغاب شمال غربي حماة، بالإضافة لقصفها منطقة مخيم الأبرار في محيط بلدة طعوم شرقي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.