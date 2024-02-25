قوات النظام تستهدف نقاط تمركز لقسد في بلدتين شرقي دير الزور.. والأخيرة تستنفر عناصرها تخوفاً من هجمات على المنطقة

محافظة دير الزور: استهدفت قوات النظام المتمركزة في عدة نقاط عسكرية على ضفة نهر الفرات بعد منتصف ليل السبت – الأحد، نقاط ومواقع تمركز قوات سوريا الديمقراطية في بلدتي ذيبان والطيانة بريف دير الزور الشرقي، وعلى إثر ذلك شهدت المنطقة استنفاراً لقوات سوريا الديمقراطية تزامناً مع ورود معلومات تفيد بالتجهبز لهجوم على عدة بلدات في ريف دير الزور الشرقي، فيما سيّرت قوات ” التحالف الدولي” دورية باتجاه بلدة هجين لرصد التحركات في المنطقة.

واندلعت أمس، اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية عند ضفتي نهر الفرات بين بلدتي سويدان شامية وسويدان جزيرة، بريف دير الزور الشرقي، حيث تسببت الاشتباكات بتعرض منازل للمدنيين والمدرسة ومحطة المياه بالرصاص مصدره قوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.