قوات النظام تستهدف 3 مناطق في جبل الزاوية بأكثر من 100 قذيفة صاروخية ومدفعية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “بوتين-أردوغان” جولة جديدة من القصف البري لقوات النظام على المنطقة، حيث استهدفت بأكثر من 100 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل، معظم القذائف طالت الفطيرة، كما قصفت بقذائف أخرى أماكن في سهل الغاب شمال غربي حماة، في حين قصفت فصائل غرفة عمليات الفتح المبين مواقع لقوات النظام في جورين وشطحة بريف حماة الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري مساء أمس، أن حركة أحرار الشام الإسلامية استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع النظام والمسلحين الموالين لها، على محور الفوج 46 وقرية عاجل بريف حلب الغربي.

كما استهدف غرفة عمليات “الفتح المبين” والجبهة الوطنية للتحرير بالمدفعية الثقيلة نقاط وتمركزات قوات النظام على محور في مدينة كفرنبل ومعرة النعمان حنتوتين وداديخ وخان السبل قرب طريق دمشق-حلب الدولي “m5” في ريف إدلب، وسط معلومات عن تدمير مربض مدفع هاون في قرية الحامدية قرب مدينة معرة النعمان، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، نزوح عشرات العوائل مجددًا من مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي نحو المناطق الأكثر أمنًا بعد التصعيد الأخير الذي شهدته المناطق من قصف صاروخي يومي، وما شهدته المنطقة من مجازر بفعل قصف النظام الصاروخي متسببة بزهق أرواح العشرات من المدنيين منهم نساء وأطفال.