قوات النظام تشارف على طي ملف “التسويات” بمحافظة درعا وتواصل “تسوية” أوضاع المطلوبين في مناطق اللجاة وشمالي درعا

محافظة درعا: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام تواصل عمليات “التسوية” في مناطق اللجاة بريف الشمالي الشرقي، وبدأت بـ “تسوية” أوضاع المطلوبين في الشيخ مسكين وازرع شمالي درعا على أن تستكمل إجراء ” التسويات” في قُرى تابعة لمنطقة اللجاة خلال الأيام القادمة بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المناطق بضمانات الروس، بالتزامن مع استمرار “تسوية” أوضاع المطلوبين في مناطق الريف الشرقي لمحافظة درعا، لتقوم بعدها قوات النظام بطي ملف “التسويات” بمحافظة درعا بشكل كامل بعد الانتهاء من المناطق آنفة الذكر، والتي سبقها “تسويات” درعا البلد ومناطق ريف درعا الغربي والأوسط.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن قوات النظام بدأت يوم أمس بعمليات “تسوية” أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية والفارين والمتخلفين من الخدمة الإلزامية في بلدة محجة وبعض من قرى وبلدات اللجاة بريف درعا.