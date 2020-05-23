قوات النظام تشن هجوماً على محاور بريف إدلب الجنوبي والفصائل تتصدى لها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، اشتباكات عنيفة شهدتها محاور بمحيط كفرنبل والبارة في ريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في محاولة تسلل للأخير على مواقع الأول، وترافقت الاشتباكات مع قصف صاروخي مكثف، وسط معلومات عن خسائر بشرية بين طرفي القتال

على صعيد متصل قصفت قوات النظام فجر اليوم، مناطق في بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، دون أنباء عن إصابات، يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 79 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، آلية في منطقة الزقوم بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، الأمر الذي أدى لإصابة الذين كانوا بداخل السيارة ومن ضمنهم طفل، بالإضافة لاندلاع النيران بالسيارة.