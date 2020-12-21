قوات النظام تصعد من قصفها البري على بلدات وقرى ضمن الريف الجنوبي لمدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر وصباح اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات النظام، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليقل وبينين والبارة ومحيطها ضمن الريف الجنوبي من محافظة إدلب، ولم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين من الفصائل، جراء غارة جوية بثلاث صواريخ نفذتها طائرة حربية روسية على محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية.

ورصد المرصد السوري، اشتباكات ليلية، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، إثر تسلل الأخيرة على مواقع الفصائل في محور حرش بينين بجبل الزاوية.