قوات النظام تصعد من قصفها على جبل الزاوية وتستهدف بلدة بأكثر من 65 قذيفة وصاروخ خلال دقائق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، تصاعد جديد في حدة القصف البري على جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وتحديداً على بلدة الفطيرة، حيث استهدفت قوات النظام البلدة بأكثر من 65 قذيفة صاروخية ومدفعية خلال دقائق، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى اللحظة، ونشر المرصد السوري أن قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وصباح اليوم، مناطق في العنكاوي وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكدورة ومجدليا وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن طائرات حربية روسية شنت عدة غارات بصواريخ شديدة الانفجار، استهدفت مواقع يعتقد أنها عسكرية في محيط بلدة أرمناز بريف إدلب الغربي، تزامنًا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة.

وتأتي هذه الغارات لليوم الثاني على التوالي، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد عصر الثلاثاء، غارات نفذتها الطائرات الروسية استهدفت القطاع الشمالي الغربي من محافظة إدلب، حيث جرى استهداف مقرات عسكرية شمال غرب قرية حربنوش بريف إدلب ومحيط قرية قورقانيا، ما أدى إلى سقوط جرحى من الفصائل، وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم روسيا بقصف إدلب منذ أوائل شهر ديسمبر الفائت.