قوات النظام تطلق الرصاص العشوائي باتجاه مواقع “قسد” و”التحالف الدولي” على الضفة المقابلة لنهر الفرات

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، أطلقوا الرصاص العشوائي، صباح اليوم، باتجاه نقاط “قسد” و”التحالف الدولي” في الضفة الشرقية لنهر الفرات جنوب حقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور دون وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 آب/أغسطس، تبادلا لإطلاق النار، بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين عند ضفة نهر الفرات غرب بلدة الطيانة شرق دير الزور من جانب، وقوات النظام المتمركزة على الضفة الغربية للنهر من جانب آخر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.