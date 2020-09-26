قوات النظام تطلق النار على 3 مواطنين وتصيبهم.. وتسرق نحو 100 خلية نحل.. وتشن حملة لمصادرة الدراجات النارية في ريف درعا

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدفت قوات النظام بالرصاص 3 مواطنين من أبناء بلدة تسيل مساء اليوم، حيث أطلق النار عناصر من قوات النظام المتمركزين على حاجز الدرة في ريف درعا الغربي، وأصابوا رجل واثنين من أبنائه على الطريق الواصل بين بلدتي “اليادودة-المزيريب، أثناء عودتهم من مدينة درعا.

على صعيد آخر، شنت قوات النظام حملة لمصادرة الدراجات النارية في مدينة جاسم بريف درعا، حيث تمركزت دوريتان عند أحد مساجد المدينة.

على صعيد متصل، سرق مجهولون يعتقد أنهم من عناصر شعبة المخابرات الجوية، منحلاً لأحد المربين يتكون من نحو 10 خلية نحل، من جانب سد عدوان في ريف درعا الغربي التي تسيطر عليه شعبة المخابرات الجوية.