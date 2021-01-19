قوات النظام تعاود استهداف مناطق في سهل الغاب وجبل الزاوية

جددت قوات النظام قصفها البري على مواقع ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بالقذائف الصاروخية والمدفعية أماكن في فليفل وبينين والبارة والفطيرة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، كما استهدفت مناطق في سهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد يوم أمس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على الريف الإدلبي، حيث

استهدفت بالقذائف مناطق في ديرسنبل والبارة وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين جنوبي إدلب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.