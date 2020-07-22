قوات النظام تعاود استهداف منطقة “خفض التصعيد” وتقصف مناطق ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب

عاودت قوات النظام قصفها الصاروخي على أماكن ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قصفاً صاروخياً من قبل قوات النظام على مناطق في الفطيرة وسفوهن والحلوبي ومحيط البارة بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن إصابات.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن القوات التركية والفصائل، قصفت تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب شرق إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، على صعيد متصل، استهدف عناصر من هيئة تحرير الشام مجموعة من قوات النظام، وتمكنت من قتل وجرح غالبيتهم إثر التصدي لمحاولة تسلل تلك القوات على محور حرش كفرنبل جنوب إدلب.