قوات النظام تعتقل رئيس “لجنة الخدمات بمجلس ديرالزور المدني” التابع لـ”قسد” ضمن المربع الأمني في مدينة الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام عمدت إلى اعتقال “رئيس لجنة الخدمات بمجلس ديرالزور المدني” التابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك بعد نصبهم كمين له في “المربع الأمني” الخاضع لسيطرة النظام في مدينة الحسكة، ومن ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة.

ونشر المرصد السوري في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن رئيس الاتحاد الرياضي في المجلس المدني بدير الزور، التابع لـ”قسد” فرّ برفقة عائلته نحو مدينة جرابس الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشرقي، بعد انشقاقه دون معرفة الأسباب.