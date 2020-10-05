قوات النظام تعتقل سيدة وابنها بعد عودتهما من مناطق “قسد” في ريف دير الزور

قوات النظام تعتقل سيدة وابنها بعد عودتهما من مناطق “قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت مخابرات النظام بلدة بقرص تحتاني بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت سيدة وابنها، بشكل تعسفي دون سابق إنذار.

يذكر أن السيدة عادت من مناطق سيطرة “قسد” إلى بلدة بقرص تحتاني منذ أيام، وهي أخت لقيادي سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي أعدمه التنظيم بتهمة التعامل مع قوات النظام.

وكانت قوات النظام قد شنت حملة اعتقالات في مدينة دير الزور، في منتصف أيلول الفائت، طالت العديد من الشبان واقتادتهم إلى الخدمة الإلزامية، وصادرت دراجات نارية للمواطنين.