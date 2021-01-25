قوات النظام تعتقل قيادي ضمن “الفيلق الخامس” الموالي لروسيا في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، قيادي سابق ضمن فصيل “شهداء العاصمة” في بلدة الهامة بريف دمشق، قبل أن يخضع لـ”تسوية ومصالحة” في العام 2016 ويصبح قيادي ضمن مجموعة تابعة لـ”الفيلق الخامس” المدعوم من قِبل روسيا، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن القيادي الذي جرى اعتقاله، سبق وأن شارك مع مجموعته بعدة معارك مع قوات النظام، أبرزها معارك السيطرة على الغوطة الشرقية في آذار/مارس من العام 2018، بالإضافة إلى مشاركته في بعض المعارك التي شهدها الشمال السوري خلال الفترة الماضية، جرى اعتقاله يوم أمس من منزله، بعد مداهمته ومداهمة جميع المنازل المجاورة لمنزله، دون معرفة الأسباب.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 المنصرم، بأن أجهزة النظام الأمنية داهمت منزل قائد قوات “درع القلمون” في مدينة يبرود بالقلمون الغربي من ريف العاصمة دمشق، واعتقلته لأسباب غير معروفة حتى اللحظة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن قائد قوات “درع القلمون” التابعة لقوات النظام يعتبر من أبرز الوجوه التي تعمل في تجارة المخدرات في منطقة القلمون والعاصمة دمشق وريفها، حيث تربطه علاقات وطيدة ببعض القياديين في “حزب الله” اللبناني، والذين يعملون على تهريب المخدرات بشكل دوري إلى الأرض السورية عبر لبنان.