قوات النظام تعتقل 5 مواطنين على طريق دمشق.. واستنفار حاجز أمني لشعبة المخابرات الجوية في ريف درعا  

اعتقلت قوات النظام المتواجدة بالقرب من قرية بقرفا على طريق دمشق-درعا، اليوم، 5 مواطنين بينهم اثنين من المنشقين عن جيش النظام، واقتادتهم إلى سجونها هناك.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفار لعناصر شعبة المخابرات الجوية المتمركزة على الطريق الواصل بين بلدتي “بصر الحرير-ناحته.

وأبلغت مصادر المرصد السوري، بأن قوات من الفوج “666” التابع للفرقة الرابعة يستعد لنشر 20 حاجزا عسكريا ابتداءً من مدينة درعا وصولا إلى مناطق اليادودة وتل شهاب وزيزون في ريف درعا الغربي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن نشر الحواجز العسكرية الجديدة جاء في ظل عمليات الاغتيال المتواصلة التي تستهدف عناصر وضباط من قوات النظام، ومتعاونين معها، ولتأمين طريق ضباط النظام إلى معسكر زيزون الذي يعد مركز رئيسي للفرقة الرابعة في ريف درعا الغربي.