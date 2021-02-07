قوات النظام تعثر على رفات 3 أشخاص شرقي مدينة تدمر يرجح أنهم قضوا سابقاً على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور صباح اليوم الأحد، على رفات 3 أشخاص في منطقة كحلون الواقعة شرقي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وذلك بحضور “نيابة تدمر والطب الشرعي”، حيث جرى نقل الرفات إلى المشفى العسكري في حمص ليتم عرضها على الطبابة الشرعية لتحديد هوية الأشخاص، ويرجح أنهم قضوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي كان مسيطر على المنطقة، فيما وردت أنباء عن أن أحد الرفات تعود للدكتور خالد الأسعد، عالم الآثار والمتاحف والمدير السابق لمديرية تدمر للآثار الذي كان التنظيم قد أعدمه في آب العام 2015، ولم يتسنى للمرصد السوري التأكد من صحة المعلومة حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد في 26 من الشهر الفائت، العثور على مقبرة جماعية جديدة في محافظة دير الزور، حيث عثر قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام السوري، على مقبرة في محيط منطقة البانوراما ضمن مدينة دير الزور، تضم نحو 9 جثث متحللة ومتفككة، تعود وفق ما تبقى منها إلى عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ممن قتلوا إبان العمليات العسكرية بين قوات النظام والتنظيم في المنطقة هناك قبل سنوات، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المقبرة جرى العثور عليها عن طريق الصدفة أثناء عمليات حفر للدفاع الوطني.