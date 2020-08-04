قوات النظام تعزز تواجدها العسكري والأمني في منطقة “جيدور حوران”

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تثبيت حواجز جديدة لقوات النظام في منطقة “جيدور حوران” في ريف درعا خلال الساعات الفائتة، حيث أنشأت قوات النظام نقطة عسكرية لها شرق “الجديرة” في مدينة الحارة وثبتت حاجزا على طريق الحارة-زمرين عند تقاطع مفرق خربة ماما.

كما عززت قوات النظام مواقعها في محيط مدينة الحارة في ريف درعا.

وثبتت قوات النظام حاجزا على الأوتستراد ما بين مدينة جاسم- وبلدة كفر شمس في ريف درعا.

ورصد المرصد السوري وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، إلى المواقع الشمالية للمستشفى الوطني في مدينة جاسم وعلى طريق الجابي ومحور سملين نمر.

ويأتي ذلك في إطار إحكام القبضة الأمنية على المنطقة التي تسيطر عليها شعبتي المخابرات الجوية والعامة.

ورصد المرصد السوري في 1 آب/أغسطس، اشتباكات ما بين عناصر تابعين للفرقة الرابعة من قرية القصير من جهة، وعناصر من مجموعات “الفيلق الخامس” من بلدة الشجرة من جهة أخرى، نتيجة خلاف فيما بينهما، ما أدى إلى إصابة امرأة في بلدة القصير بطلق ناري طائش.