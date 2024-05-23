قوات النظام تعتقل رجل وزوجته بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر دورية تابعة لقوات النظام، رجل وزوجته، في حي الجورة بمدينة دير الزور، بعد أن صادر عناصر الدورية دراجة نارية كانا يستقلانها، في حين شتمت السيدة عناصر الدورية، مادفعهم لاعتقالها مع زوجها، واقتادوهما إلى أحد الأفرع الأمنية ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 20 أيار الجاري إلى أن عناصر حاجز لقوات النظام اعتقلوا شابين، بشكل تعسفي، أثناء توجههما إلى العاصمة دمشق، دون معرفة التهمة الموجهة إليهما، وذلك في مدخل مدينة ديرالزور الجنوبي.