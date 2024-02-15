بعد اعتقال شبكة مهربين.. جهاز أمني بتوجيه من دمشق يعتقل ضابط وقيادي بارز يعمل مع الميليشيات الإيرانية بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر جهاز أمني تابع للنظام صباح اليوم، القيادي البارز العامل مع ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني والمقرب من قيادتها المدعو “فادي عفيس” مع ضابط بقوات النظام في مدينة دير الزور، ويعتبر “العفيس” من أشهر المهربين بين مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية مع مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وينحدر “العفيس” من بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى أن جهاز أمني تابع للنظام ألقى القبض على شبكة مهربين مؤلفة من 11 شخصا يمتهنون تجارة وترويج المواد المخدرة وتعاطيها، في مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها.

ووفقاً للمعلومات فإن الأشخاص الذين قبض عليهم مرتبطين بجهات وأفراد وضباط من جهات أمنية وتشكيلات عسكرية عدة ذات نفوذ وسلطة في المنطقة، بالإضافة إلى وجود بلاغات عدة بتهمة تجارة المخدرة بحق البعض منهم.