قوات النظام “تعفش” قرى في ريف عين عيسى وتفرض إتاوات لوصول الأهالي إليها

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن قوات النظام تسرق الممتلكات في عدة قرى واقعة بريف عين عيسى وتمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم، حيث سرق عناصر قوات النظام ممتلكات المواطنين في قرى بوغة حيمر وبوغة تانية وفريعان، وأطلقوا النار على أهالي حاولوا العودة إلى قراهم، ورفضوا إدخالهم إلى منازلهم إلا بعد دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية.

ورصد المرصد السوري في 14 حزيران/يونيو، تعرض مجموعة من عناصر قوات النظام للضرب المبرح والإهانة على يد الأهالي، بعد إلقاء القبض عليهم في إحدى مزارع الماشية في ريف عين عيسى.

ووفقا لمصادر المرصد السوري اعتقل الأهالي 5 عناصر من قوات النظام أثناء محاولتهم سرقة المواشي في قرية الفاطسة جنوب عين عيسى.

وكان الأهالي سلموا العناصر الخمسة إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي سلمتهم بدورها إلى قوات النظام هناك.

ورصد المرصد السوري في 31 أيار الفائت، تعفيش عناصر قوات النظام لممتلكات المواطنين في عدة قرى في ريفي الحسكة والرقة، حيث حاول رتل عند معبر الهورة جنوب مدينة الطبقة، يضم عدة حافلات وعناصر للجنود يحمل على متنه أسطوانات غاز ومواد غذائية وحيوانات، وجميعها مسروقة من منازل المدنيين في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الشمالي، حاول الخروج من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي بالطبقة من مصادرة المسروقات قبل خروجها إلى مناطق نفوذ النظام، كما أقامت حواجز أمنية على الطرقات هناك.