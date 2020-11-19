قوات النظام تفقد الاتصال بمجموعة من “الدفاع الوطني” في ريف حلب.. والطائرات الحربية تحلق في أجواء المنطقة

فقدت قوات النظام الاتصال بمجموعة مؤلفة من 7 عناصر من “الدفاع الوطني” في محيط بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي ضمن مناطق سيطرتها.

ووفقاً للمصادر، فإن المجموعة انطلقت من مدينة مسكنة إلى بلدة دير حافر وفقد الاتصال بها، فيما استنفرت قوات النظام تحسباً لأي خرق أمني.

على صعيد متصل، أقلعت عدة طائرات حربية تدريبية، مساء اليوم، من مطار كويرس العسكري بحلب، باتجاه البادية، دون ورود معلومات إضافية.