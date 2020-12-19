قوات النظام تقتل عنصراً من الفصائل على محاور ريف إدلب.. والأخيرة تستهدف مواقع قوات النظام في جبل الزاوية

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من الفصائل المقاتلة بقصف قوات النظام على محاور ريف إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة محاور بلدة آفس شرقي إدلب.

وقصفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة تمركزات قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.