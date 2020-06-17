قوات النظام تقتل مواطنا يعمل في أرضه.. وتشتبك مع الفصائل على محاور القتال جنوب إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطن جراء استهدافه قنصا من قبل عناصر قوات النظام المتمركزة شرق بلدة تفتناز شرق مدينة إدلب، أثناء عمله في أرضه هناك.

على صعيد متصل، شهد محور قرية فليفل جنوب إدلب، تبادلا لإطلاق النار بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر الفصائل من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وقصفت قوات النظام صباح اليوم، مناطق في دوير الأكراد والزيارة بريف حماة الشمالي الغربي، كما قصفت بعد منتصف الليل، أماكن في الفطيرة والبارة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية