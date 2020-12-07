قوات النظام تقصف أرياف إدلب وحماة واللاذقية.. والحزب الإسلامي التركستاني يستهدف موقعاً عسكرياً بجبل شحشبو

دوت انفجارات مجهولة في مناطق سيطرة قوات النظام قرب قرية ميزناز بريف حلب الغربي، دون ورود تفاصيل إضافية.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية والصواريخ بلدة الزيارة ومواقع أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، ومحور كبانة وقرية كفريدين في ريف اللاذقية غربي مدينة جسر الشغور، وبلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

على صعيد متصل، تتواصل الاستهدافات والاشتباكات على محاور القتال ونقاط التماس في متطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدف عناصر الحزب الإسلامي التركستاني بصاروخ موجه، مدفع رشاش لقوات النظام في قرية كوكبة بجبل شحشبو، ما أدى إلى تدميره ووقوع إصابات في صفوف طاقمه.

وكانت طائرة حربية روسية نفذت غارة جوية، صباح اليوم، على منطقة الشيخ بحر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية جنوبي إدلب.