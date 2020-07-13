قوات النظام تقصف أكثر من 10 قرى في ريف إدلب وجبل الزاوية وسهل الغاب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف قرى أرنبة وعين لاروز ودير سنبل والموزرة في جبل الزاوية والفطيرة وبينين جنوب إدلب، والقاهرة وقليدين في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع منذ ساعات المساء وحتى صباح اليوم فوق مناطق ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق فليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة ومعربليت في جبل الزاوية.