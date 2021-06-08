قوات النظام تقصف أكثر من 10 مناطق في ريف إدلب الجنوبي وتقتل وتصيب 3 أطفال

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام منذ فجر اليوم الثلاثاء، مستهدفة مناطق في البارة واحسم ومشون وابلين وبليون وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين وسفوهن ضمن الريف الجنوبي الإدلبي، ما أدى لاستشهاد طفل وجرح طفلين آخرين بالقصف على ابلين، بالإضافة لسقوط جرحى في مشون، وسط قصفاً مكثف ومتبادل بين قوات النظام والفصائل على محاور التماس بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل اثنين من الفصائل بقصف بري لقوات النظام، أحدهما من “فيلق الشام” الموالي لتركيا، قتل جراء استهداف إحدى نقاط الفصيل بالقذائف الصاروخية، على محاور القتال في بلدة دير سنبل جنوبي إدلب، والثاني قتل بالقصف الصاروخي على بليون أثناء تواجده في القرية الواقعة بريف إدلب الجنوبي وليس على جبهات القتال.

واستهدفت قوات النظام خلال يوم أمس، مناطق متفرقة من جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي بنحو 100 قذيفة صاروخية، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة خفض التصعيد، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى، مستهدفة مناطق في بليون والبارة والفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ومحيط كنصفرة والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومحيط قليدين والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.