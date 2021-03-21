قوات النظام تقصف الأتارب غربي حلب وتجدد استهدافها لمواقع في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفاً صاروخياً تنفذه قوات النظام المتمركزة في الفوج 46 بريف حلب الغربي، على أطراف مدينة الأتارب بالريف ذاته، كما رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل السبت-الأحد، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في فليفل وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، غارتين جويتين، نفذتها المقاتلات الروسية على حرش قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن ذلك مع استهداف الطيران الروسي لقرية بكفلا في ريف جسر الشغور الشمالي بعدة صواريخ فراغية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.