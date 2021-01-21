قوات النظام تقصف القاهرة.. والفصائل تستهدف مواقع جنوبي إدلب

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “خفض التصعيد”، مستهدفة مناطق في قرية القاهرة الواقعة بسهل الغاب شمال غربي حماة، كما قصفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” مواقع لقوات النظام في كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وسط قصف متبادل بين الطرفين تشهده محاور التماس في جبل الزاوية، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم الخميس، تحليقاً لطائرات حربية روسية في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط تنفيذها لنحو 5 غارات حتى الآن على محور كبانة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وكانت الطائرات الروسية قد استهدفت كبانة بعدة غارات في التاسع من الشهر الجاري، كما كانت قد شنت في 28 الشهر الفائت، غارتين جويتين على محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع تحليق أربعة مقاتلات روسيات في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.