قوات النظام تقصف بالمدفعية الثقيلة مناطق في “جبل الزاوية” وريف حماة الشمالي الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف مدفعي نفذته قوات النظام استهدف قريتي السرمانية ودوير الأكراد في ريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة لقصف مدفعي استهدف قريتي بليون والبارة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد، استهداف فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين” بالقذائف والرشاشات، لرتل عسكري تابع لقوات النظام أثناء توجهه إلى مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الاستهداف تسبب بسقوط قتلى وجرحى، حيث تم توثيق مقتل 3 عناصر وإصابة عدد آخر بجراح، على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً متجدداً من قبل قوات النظام على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية أماكن في كنصفرة وسفوهن وأطراف دير سنبل وبينين، دون معلومات عن خسائر بشرية، بينما استهدفت الفصائل مواقع لقوات النظام في محور ميزناز بريف حلب الغربي.