قوات النظام تقصف بطائرة انتحارية مسيّرة أحد محاور ريف حلب الغربي.. وقصف مدفعي يستهدف بلدتين جنوبي إدلب

نفذت طائرة انتحارية مسيّرة تابعة لقوات النظام ضربة جوية في محيط الفوج 111 بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين– أردوغان”.

وفي ذات السياق، قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، بقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدتي البارة والفطيرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ونفذ الطيران الحربي الروسي أمس أكثر من 7 غارات جوية استهدفت عدة قرى وبلدات ضمن منطقة “بوتين–أردوغان”، حيث استهدفت الغارات الجوية الروسية محيط محور الكبانة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، كما طالت الغارات الجوية محيط قرى وبلدات شنان والرويحة وإحسم ومعربليت بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء،