قوات النظام تقصف بعشرات القذائف محيط نقطة تركية غربي إدلب وقرى سهل الغاب 

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط نقطة عسكرية تركية في قرية الزيادية بريف جسر الشغور غربي إدلب، دون تسجيل خسائر حتى اللحظة.

وتعرضت قرى المشيك والمنصورة والعنكاوي بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي لقصف بري بعشرات القذائف مصدره قوات النظام المتمركزة في الجهة الغربية من سهل الغاب.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل العاملة في ريف إدلب الجنوبي من جهة أخرى، على محور الفطيرة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة “بوتين-أردوغان” قد رصدوا، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام صباح اليوم السبت على أطراف مدينة إدلب الغربية، على صعيد متصل قصفت قوات النظام أماكن في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.